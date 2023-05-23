Суд отложил арест экс-премьера Пакистана до 8 июня

Как сообщила газета Dawn, Имрана Хан явился в судебную инстанцию и внес залог за освобождение из-под стражи

ИСЛАМАБАД, 23 мая. /ТАСС/. Антитеррористический суд Исламабада во вторник приостановил до 8 июня действие ордера на арест бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана по восьми статьям обвинения в насилии. Об этом сообщила газета Dawn.

По ее данным, решение о приостановке действия ордера на арест было оглашено в суде в присутствии Хана. Он явился в судебную инстанцию и внес залог за освобождение из-под стражи.

В понедельник лидер ДЗС назвал высокими шансы своего заключения под стражу и призвал сторонников оппозиции устроить акции протеста, но исключительно мирными средствами. Хан настаивает, что все обвинения в его адрес являются политически мотивированными и ложными.

Политика обвиняют в насилии в отношении сотрудников сил безопасности во время своего ареста 9 мая в здании суда по обвинению в коррупции и отмывании денег. Заключение Хана под стражу вызвало массовые протесты в крупных городах Пакистана, в том числе Исламабаде, Карачи, Лахоре, Пешаваре, Кветте, Харипуре, Файсалабаде, Равалпинди. 12 мая Верховный суд Пакистана признал арест незаконным и постановил освободить бывшего премьера из-под стражи.

Имран Хан возглавлял правительство Пакистана с 2018 по 2022 год. Он был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия. Всего против Хана выдвинуто несколько десятков обвинений в противоправной деятельности.