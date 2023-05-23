23 мая, 07:52
Военная операция на Украине

Берлин заявил об "ограниченных возможностях" для участия в поставках истребителей Киеву

Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сказать "может и хочет ли" Германия осуществлять такой вклад можно будет после соответствующей проверки

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Германия располагает "очень ограниченными возможностями" по участию в коалиции, целью которой являются поставки истребителей Украине. Об этом заявил во вторник в Брюсселе министр обороны ФРГ Борис Писториус.

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"Наши возможности очень ограничены, мы их проверяем, - сказал он. - Не хочу спекулировать на этот счет. Есть теоретически несколько возможностей. Мы их проверим и потом скажем, можем и хотим ли осуществлять такой вклад".

Писториус 17 мая уже заявлял, что ФРГ не располагает военной техникой и возможностями для активного участия в снабжении киевских властей истребителями. 

Теги:
УкраинаГерманияВоенная операция на УкраинеПисториус, Борис
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