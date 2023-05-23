Папуа - Новая Гвинея заявила, что не будет использована США для "развязывания войны"

Как отметил премьер Джеймс Марапе, "здесь не военная база"

СИДНЕЙ, 23 мая. /ТАСС/. Соглашение о доступе американских военных к территориальным водам и воздушному пространству Новой Гвинеи не предусматривает использование территории страны для начала военных операций. Об этом заявил во вторник премьер Папуа - Новой Гвинеи Джеймс Марапе.

"Здесь не военная база, чтобы развязывать войну. Есть специальный пункт, который гласит, что это партнерство не является партнерством для использования Папуа-Новой Гвинеи в качестве места для начала наступательных военных операций с территории нашей страны", - приводит его слова агентство Reuters.

США и Папуа - Новая Гвинея в ходе визита американского госсекретаря Энтони Блинкена подписали 22 мая соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Документ гарантирует американским военным беспрепятственный доступ к территориальным водам и воздушному пространству Папуа - Новой Гвинеи.

Самолеты, транспортные средства и суда, эксплуатируемые ВС США или по их поручению, могут свободно входить, выходить и передвигаться в пределах территории и территориальных вод Папуа - Новой Гвинеи и должны быть освобождены от любого досмотра, проводимого без согласия американских властей. Также отмечается, что после вступления договора в силу американские военные, для которых документом предусмотрен полный иммунитет от любых претензий со стороны новогвинейских властей, получат доступ ко всем аэропортам и морским портам страны, в том числе военным, и смогут их эксплуатировать по своему усмотрению.

Заявление о подписании соглашения в сфере безопасности между Папуа - Новой Гвинеей и США поступило через год после того, как другая страна региона - Соломоновы Острова - подписала такой договор с Китаем. Соглашение между Пекином и Хониарой подверглось резкой критике со стороны Австралии, Новой Зеландии и США, которые заявили, что у таких действий имеются потенциальные последствия с точки зрения региональной безопасности, и пообещали принять меры в ответ на любые шаги по установлению постоянного военного присутствия КНР на Соломоновых Островах.