23 мая, 07:58

Министр обороны Лаоса отметил активное развитие военно-технического сотрудничества с РФ

Тянсамонон Тяннялат подчеркнул "поистине дружественные отношения взаимной поддержки и сотрудничества" двух стран

ВЬЕНТЬЯН, 23 мая. /ТАСС/. Лаосско-российское военно-техническое сотрудничество активно развивается. Об этом заявил во вторник заместитель премьер-министра, министр обороны Лаоса Тянсамонон Тяннялат на встрече с заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, находящимся во Вьентьяне с рабочим визитом.

"От имени руководства министерства обороны рад приветствовать российскую делегацию в Лаосе", - сказал Тяннялат. По словам министра, страны связывают "поистине дружественные отношения взаимной поддержки и сотрудничества, особенно это касается военной сферы".

"В настоящее время мы активно развиваем сотрудничество в военной и в военно-технической сферах", - подчеркнул глава Минобороны. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичЛаосРоссия
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