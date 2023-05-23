Министр обороны Лаоса отметил активное развитие военно-технического сотрудничества с РФ

Тянсамонон Тяннялат подчеркнул "поистине дружественные отношения взаимной поддержки и сотрудничества" двух стран

ВЬЕНТЬЯН, 23 мая. /ТАСС/. Лаосско-российское военно-техническое сотрудничество активно развивается. Об этом заявил во вторник заместитель премьер-министра, министр обороны Лаоса Тянсамонон Тяннялат на встрече с заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, находящимся во Вьентьяне с рабочим визитом.

"От имени руководства министерства обороны рад приветствовать российскую делегацию в Лаосе", - сказал Тяннялат. По словам министра, страны связывают "поистине дружественные отношения взаимной поддержки и сотрудничества, особенно это касается военной сферы".

"В настоящее время мы активно развиваем сотрудничество в военной и в военно-технической сферах", - подчеркнул глава Минобороны.