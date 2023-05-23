Армянская оппозиция анонсировала уличные протесты на фоне заявлений Пашиняна о Карабахе

Представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян отметил, что в сложившейся ситуации "у народа нет иного выбора, кроме как восстать против нынешней власти"

ЕРЕВАН, 23 мая. /ТАСС/. Оппозиционные силы Армении планируют уличные протесты на фоне заявления премьер-министра Никола Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана, которая включает и Нагорный Карабах. Об этом во вторник на брифинге заявил депутат парламента, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

"Вчера Пашинян анонсировал сдачу Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС), а также сроки. Думаю, что 25 мая в Москве (на встрече с Путиным и Алиевым - прим. ТАСС) будет трехстороннее заявление, потом встречи в Кишиневе и Брюсселе, а в октябре он попытается подписать капитуляцию. Чтобы не допустить этого, у нас есть пять-шесть месяцев. И да, мы планируем акции протеста, акции неповиновения", - сказал он.

Сагателян добавил, что в сложившейся ситуации "у народа нет иного выбора, кроме как восстать против нынешней власти".

В понедельник Пашинян заявил, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах, но при условии обеспечения безопасности армянского населения.