Зеленский вернулся на Украину

Президент заявил, что посетил зону боевых действий, не уточнив на каком именно участке находится

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вернулся из заграничных поездок и во вторник посетил зону боевых действий.

Он не уточнил, на каком именно участке находится. К посту в Telegram-канале приложены фотографии, на которых изображен Зеленский с группой морпехов в затемненном помещении.

В последний месяц украинский президент посетил ряд стран. 13 мая он побывал с визитом в Риме и Ватикане, где его принял Папа Римский, 14 мая встретился в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, провел переговоры с премьером Великобритании Риши Сунаком в Лондоне. В этот же день Зеленский посетил Берлин. Потом на несколько дней он вернулся в Киев, 19 мая прибыл в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств. Затем он отправился в Хиросиму на саммит Группы семи.

22 мая Зеленский опубликовал видеообращение, в котором анонсировал на эту и ближайшие недели новые встречи и переговоры, которые, по его словам, пройдут на территории Украины.