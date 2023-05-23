Нидерланды получили одобрение Вашингтона на подготовку украинских пилотов

Как отметила глава Минобороны страны Кайса Олленгрен, следующим шагом станет вопрос поставки самих истребителей

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Нидерланды получили зеленый свет от Вашингтона на подготовку украинских пилотов для управления истребителями F-16. Об этом заявила во вторник глава Минобороны Нидерландов Кайса Олленгрен.

"Мы получили зеленый свет, - отметила она. - Это означает, что мы можем продолжить проработку наших планов с Данией и другими союзниками по началу этого обучения". "Это первый шаг, который должен быть сделан, - добавила Олленгрен. - Должны быть пилоты, которые умеют управлять этими самолетами".

"Следующим шагом станет вопрос поставки самих истребителей, - добавила глава Минобороны Нидерландов. - Мы продолжим обсуждать это с союзниками и странами, которые имеют в своем распоряжении F-16. Но сейчас это не обсуждается, это следующая стадия".

По ее словам, конкретные временные рамки начала подготовки украинских пилотов пока не определены, этот вопрос прорабатывается. Однако министр подчеркнула, что сделать это важно "как можно быстрее".

Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских пилотов навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву.

Нидерланды располагают несколькими десятками F-16, которые постепенно заменяются на более современные F-35.