Мадрид заявил, что не может помочь Киеву ни с F-16, ни с обучением пилотов

Министр обороны королевства Маргарита Роблес напомнила, что ранее Укарине были переданы шесть испанских танков Leopard

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Правительство Испании не может помочь Украине ни с передачей истребителей F-16, ни с обучением украинских пилотов на этих боевых самолетах. Об этом заявила во вторник министр обороны королевства Маргарита Роблес по прибытии на встречу со своими европейскими коллегами в Брюсселе.

"У Испании есть [истребители] F-18 и Eurofighter, у каждого [типа] боевых самолетов своя собственная динамика обучения, - уточнила глава ведомства. - Мы не можем внести вклад в эту подготовку на F-16". "Посмотрим, как будет развиваться тема истребителей", - пояснила Роблес. По ее словам, у Мадрида нет "возможностей ни по поставкам, ни по обучению" на F-16.

Министр напомнила, что ранее Киеву были переданы шесть испанских танков Leopard. Глава ведомства уточнила, что еще четыре боевые машины в ближайшее время будут направлены Украине, "потому что они находятся на завершающей стадии ремонта".