Глава Минобороны ФРГ раскритиковал Венгрию за блокировку дополнительной помощи Украине

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что разочарован позицией Венгрии, которая блокирует дополнительную военную помощь Украине из Европейского фонда мира.

"Я в некоторой степени разочарован и сбит с толку в связи с позицией наших венгерских друзей на вчерашней встрече глав МИД - блокировкой повышения [выплат] по причинам, которые я не разделяю и не должен разделять", - сказал он во вторник в Брюсселе.

Как заявил в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его страна не согласится на оказание Евросоюзом дополнительной военной помощи Украине из Европейского фонда мира до тех пор, пока венгерский банк OTP (ОТП) не будет исключен из украинского списка "международных спонсоров войны".

По данным газеты Politico, эта тема накануне стала предметом спора между Сийярто и главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. Издание со ссылкой на неназванные источники отмечает, что Бербок во время закрытого совещания "резко ответила" венгерскому коллеге, когда тот вновь потребовал исключить OTP из этого списка. Она обвинила банк в нарушении международного права, глава МИД Венгрии, в свою очередь, отверг обвинения. В то же время другой источник назвал обмен мнениями между двумя главами внешнеполитических ведомств "цивилизованным и нормальным".