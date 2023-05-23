В партии "Шор" заявили, что власти Молдавии "обломали зубы" на выборах в Гагаузии

Лидер оппозиционной партии Илан Шор не исключил, что в Кишиневе могут предпринять новые попытки оспорить результаты выборов или повлиять на жителей автономии

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Кишинев не смог повлиять на выборы в Гагаузской автономии из-за твердой позиции ее жителей, которые продемонстрировали несогласие с прозападной политикой и русофобией центральных властей страны. Такое мнение в интервью телеканалу "Россия-24" высказал во вторник лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор, комментируя утверждение итогов выборов главы Гагаузии и победы кандидата от этой партии Евгении Гуцул.

"Вчера мы увидели справедливое, честное решение суда об утверждении выборов. Власть просто "обломала зубы". Граждане продемонстрировали готовность защищать свой выбор до конца, чего не ожидал официальный Кишинев, который последние годы попирал все демократические принципы и не обращал внимание на позицию людей", - сказал Шор. При этом он не исключил, что в Кишиневе могут предпринять новые попытки оспорить результаты выборов или повлиять на жителей автономии. "За антироссийскую политику Кишинев сегодня имеет полную поддержку в своих абсолютно незаконных действиях со стороны Запада, который устраивает закрытие телеканалов, аресты представителей оппозиции, отмена итогов выборов и многое другое", - отметил он.

В понедельник Апелляционная палата Комрата объявила выборы 14 мая состоявшимися, а избранным кандидатом - Евгению Гуцул. Она вступит в должность после принесения присяги на специальном заседании Народного собрания Гагаузии.

Ранее президент Молдавии заявила, что выборы в Гагаузии прошли с многочисленными нарушениями. После этого в ЦИК Гагаузии прибыли сотрудники полиции, которые изъяли избирательные списки и другие документы. Они проинформировали о заведенных уголовных делах по подозрению в незаконном финансировании избирательной кампании, подкупе избирателей, некорректном составлении избирательных списков и других нарушениях. При этом результаты выборов не оспорил ни один из семи конкурентов Гуцул на выборах, не поступила информация о нарушениях и со стороны международных наблюдателей.

Действия центральных властей вызвали возмущение общественности - в Комрате прошел стихийный митинг, в котором также приняли участие депутаты Народного собрания Гагаузии и конкуренты Гуцул на выборах, выразившие ей поддержку.

После победы Гуцул заявила корреспонденту ТАСС, что не поддерживает антироссийскую политику правящей в Молдавии Партии действия и солидарности и намерена укреплять дружеские отношения этого региона Молдавии с Россией. Партия "Шор" также намерена инициировать референдум о внешнеполитическом курсе страны.