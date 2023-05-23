23 мая, 09:14
Военная операция на Украине

В Австрии заявили, что не поставляют Украине оружия и не обучают украинских военных

Вместе с тем Вена поддержала санкции ЕС в отношении РФ и предоставила Киеву помощь в размере €129 млн, пояснила глава австрийского оборонного ведомства Клаудиа Таннер

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Австрия не поставляет оружие Киеву и не участвует в обучении украинских военных. Об этом заявила во вторник глава австрийского оборонного ведомства Клаудиа Таннер по прибытии на встречу министров обороны ЕС.

"Мы не поставляем оружие и не обучаем пользованию оружием", - сказала министр.

Она отметила, что Вена делает многое для поддержки Киева. Австрия поддержала санкции Европейского союза в отношении России и предоставила Украине помощь в размере €129 млн, пояснила политик. 

Теги:
АвстрияУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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