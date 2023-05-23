Глава Совбеза Белоруссии выступит на форуме по безопасности в Подмосковье

Александр Вольфович планирует проведение двусторонних встреч с главами делегаций других стран

МИНСК, 23 мая. /ТАСС/. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович примет участие в международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет 23-25 мая в Московской области. Об этом сообщил во вторник Государственный секретариат СБ республики.

"Ожидается, что Александр Вольфович выступит на пленарном заседании форума с докладом о подходах Беларуси к вопросам обеспечения мира и безопасности, снижения международной напряженности", - говорится в сообщении. Вольфович возглавляет делегацию республики на форуме и планирует проведение двусторонних встреч с главами делегаций других стран.

По данным секретариата, на пленарном заседании форума будут обсуждаться угрозы международной безопасности в современных условиях и проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности. В ходе панельных дискуссий планируется рассмотреть вопросы функционирования системы международной информационной безопасности и сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.

Мероприятие пройдет под эгидой Совета безопасности России. В форуме примут участие секретари советов безопасности, советники и помощники глав государств по национальной безопасности, вице-премьеры, руководители силовых структур и спецслужб. Ожидается участие около 90 делегаций различных стран и международных организаций.