El País: ЕС готовит многомиллиардный план для укрепления отношений с Латинской Америкой

По данным газеты, одна Испания пообещала внести €9,4 млрд, оценки общей суммы вложений ЕС источники издания давать отказываются

МАДРИД, 23 мая. /ТАСС/. Евросоюз готовит пакет различных программ и инвестиций для Латинской Америки на миллиарды евро, чтобы укрепить отношения с регионом. Об этом сообщила во вторник испанская газета El País со ссылкой на европейские источники.

По ее информации, ЕС планирует придать новый импульс взаимодействию с государствами Карибского бассейна и Латинской Америки. В частности, Брюссель собирается создать постоянный орган, который будет служить в качестве бюрократического и институционального механизма для укрепления связей с регионом. Кроме того, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в первой половине июня планирует посетить Бразилию, Мексику, Аргентину и Чили.

Отмечается, что ЕС готовит многомиллиардный пакет программ и инвестиций, в который лишь одна Испания пообещала внести €9,4 млрд. Пока источники газеты отказываются давать оценки общей суммы вложений ЕС, но ожидается, что в случае некоторых членов сообщества речь может идти примерно о той же цифре, что и у пиренейского королевства.

"В нынешнем глобальном контексте, когда международный порядок, основанный на правилах и демократии, находится под давлением, это объединение приобретает еще большее геополитическое значение", - говорится в документе ЕС, который подготовил департамент главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. 17-18 июля в Брюсселе в ходе испанского председательства в Совете ЕС должен состояться саммит с участием глав государств и правительств сообщества и стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Как утверждает газета, конфликт на Украине открыл ЕС глаза на его стратегическую зависимость от Москвы и Пекина. Это заставило Брюссель, среди прочего, искать новых партнеров.