23 мая, 10:08

Япония на фоне визита Мишустина в КНР считает, что Пекину нужно оказать давление на Москву

По мнению генсека японского кабмина Хирокадзу Мацуно, это поможет заключить "справедливый и прочный мир"

ТОКИО, 23 мая. /ТАСС/. Япония следит за визитом премьера РФ Михаила Мишустина в Китай и в связи с этим считает, что Пекину необходимо оказать давление на Москву по ситуации на Украине. Такое мнение выразил во вторник генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно на регулярной пресс-конференции в Токио.

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"Мы внимательно следим за происходящим в России и Китае. Мы хотели бы призвать Китай оказать давление на Россию, чтобы она прекратила свою военную агрессию и поддержала справедливый и прочный мир, основанный на принципах и целях Устава ООН, например, через прямой диалог с Украиной", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать визит главы российского правительства.

Мишустин 22 мая прибыл в Шанхай для участия в пленарном заседании Российско-китайского бизнес-форума. Это его первый официальный визит в Китай в должности председателя правительства РФ.

Из Шанхая он отправится в Пекин. Там у него запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном. 

Теги:
ЯпонияРоссияКитайВоенная операция на УкраинеВизит Мишустина в Китай
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