Президент Лаоса заявил, что визит Медведева внесет вклад в развитие отношений двух стран

ВЬЕНТЬЯН, 23 мая. /ТАСС/. Визит заместителя председателя Совета безопасности РФ, председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева в Лаос внесет особый вклад в укрепление и развитие отношений двух стран. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса, президент страны Тхонглун Сисулит на переговорах между ними в лаосской столице Вьентьяне.

Президент напомнил о состоявшихся ранее визитах Медведева в Лаос в качестве председателя правительства России в 2012 и 2016 годах, обратив внимание на то, что сейчас он впервые посещает Лаос в качестве председателя "Единой России". "Ваш нынешний визит имеет особое значение. Наша с вами встреча внесет вклад в укрепление отношений дружбы и сотрудничества между нашими народами, между двумя партиями и между нашим странами в новую эпоху", - подчеркнул Сисулит.