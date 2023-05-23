Вучич пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть смертную казнь в Сербии

Президент республики заявил об этом на встрече с семьями погибших во время стрельбы 4 мая недалеко от города Младеновац

БЕЛГРАД, 23 мая. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть смертную казнь в правовое поле республики. Об этом он заявил во вторник на встрече с семьями погибших во время стрельбы 4 мая недалеко от города Младеновац.

Президент Сербии посетил несколько семей погибших, а затем провел встречу в Доме культуры в населенном пункте Мало-Орашье. Вучич выразил соболезнования, после чего пообещал "сделать все возможное, чтобы вернуть смертную казнь в правовое поле Сербии".

В ночь на 5 мая в муниципалитете Младеновац молодой человек 2002 года рождения открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 8 человек, были ранены 14. После продолжительной погони стрелявший задержан. Полиция проводит расследование обстоятельств произошедшего.