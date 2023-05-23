Глава Минобороны Швеции отметил растущую поддержку членства страны в НАТО

В качестве примера "растущего импульса" Пол Йонсон привел первый за 23 года визит главы Пентагона

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Министр обороны Швеции Пол Йонсон отметил "растущий импульс" в отношении членства королевства в НАТО со стороны других членов альянса. Об этом он сообщил журналистам во вторник по прибытии на встречу с коллегами в Брюссель.

"Я отметил растущий импульс в отношении членства Швеции в НАТО. Я приехал сюда прямо из Варшавы, где встретил одиннадцать моих коллег, и все страны сказали, что важно, чтобы Швеция стала членом НАТО как можно скорее и до саммита НАТО в Вильнюсе [11-12 июля], - сказал Йонсон. - В основном это связано с тем, что НАТО сейчас укрепляет свое региональное планирование, и, тогда, особенно важно, чтобы Швеция могла быть интегрирована в НАТО".

В качестве примера "растущего импульса" он привел тот факт, что министр обороны США Ллойд Остин впервые за 23 года посетил Швецию несколько недель назад.

Из 31 страны НАТО Венгрия и Турция еще не ратифицировали членство Швеции. Йонсон не планирует отдельную встречу с венгерским коллегой во вторник.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. 28 июня в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля.