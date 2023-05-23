Прокуратура Украины заочно предъявила обвинения настоятелю монастыря из Мелитополя

Ведомство заявило, что священник оказывал содействие российскому руководству на территории Мелитопольского района и призывал население участвовать в референдуме о вхождении Запорожской области в состав РФ

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Подконтрольная украинским властям прокуратура Запорожской области во вторник сообщила, что предъявила обвинения в коллаборационной деятельности настоятелю Мелитопольского монастыря, входящего в состав канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры настоятелю монастыря из Мелитополя <…> сообщено о подозрении (предъявлено обвинение - прим. ТАСС) в коллаборационной деятельности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.

Ведомство заявляет, что священник оказывал содействие российскому руководству на территории Мелитопольского района и призывал население участвовать в референдуме о вхождении Запорожской области в состав РФ. Имя настоятеля, против которого выдвинуты обвинения, не называется, однако, по данным украинского сайта "Следствие инфо", речь идет об Александре Прокопенко, настоятеле Свято-Савинского мужского монастыря канонической УПЦ в Мелитополе.

Киев утратил контроль над 72-73% Запорожской области. Под контролем Украины остается город Запорожье. С 23 по 27 сентября на освобожденных территориях Запорожской области состоялся референдум о вхождении в состав России в качестве субъекта РФ. Подавляющее большинство жителей региона проголосовали за вхождение в состав РФ.

В последнее время украинские власти взяли открытый курс на запрет УПЦ. По поручению президента Украины Владимира Зеленского правительством подготовлен и внесен в парламент законопроект, направленный на запрет канонической церкви. Власти на местах лишают церковь права на аренду земли под храмами. Также при поощрении властей раскольники из Православной церкви Украины силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. Против священнослужителей выдвигают обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства Украины. В 2022 году СБУ возбудила 52 уголовных дела, в которых фигурируют 55 священнослужителей УПЦ, в том числе 14 архиереев.