Зеленский побывал в районе Угледара и Марьинки

Населенные пункты находятся на подконтрольной Киеву части ДНР

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник побывал в зоне боевых действий в районе Угледара и Марьинки. Об этом сообщили в его пресс-службе.

"Возвращаясь из заграничного визита, президент Владимир Зеленский <...> посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины в полосе обороны Угледар - Марьинка", - говорится в сообщении на сайте Зеленского.

Угледар и Марьинка находятся на подконтрольной Киеву части ДНР. В районе этих городов идут бои. Как отмечал врио главы ДНР Денис Пушилин, ситуация на угледарском направлении стабильно напряженная. В районе Марьинки, по его данным, в последнее время фиксируется переброска резервов ВСУ, однако российские силы удерживают инициативу и продолжают продвигаться вперед.

Ранее во вторник Зеленский написал в своем Telegram-канале, что посетил зону боевых действий. Он выложил фото, на которых изображен с группой морпехов в затемненном помещении, но не уточнил, где именно они сделаны.

В последний месяц украинский президент посетил ряд стран. 13 мая он побывал с визитом в Риме и Ватикане, где его принял папа Римский, 14 мая встретился в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, провел переговоры с премьером Великобритании Риши Сунаком в Лондоне. В этот же день Зеленский посетил Берлин. Потом на несколько дней он вернулся в Киев, 19 мая прибыл в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств. Затем он отправился в Хиросиму на саммит Группы семи.

22 мая Зеленский опубликовал видеообращение, в котором анонсировал на эту и ближайшие недели новые встречи и переговоры, которые, по его словам, пройдут на территории Украины.