Литва проведет референдум по двойному гражданству одновременно с президентскими выборами

Они состоятся в мае 2024 года

ВИЛЬНЮС, 23 мая. /ТАСС/. Референдум по двойному гражданству состоится в Литве одновременно с президентскими выборами в мае 2024 года. Об этом решении Сейма (парламента) сообщила во вторник пресс-служба законодательного собрания.

"На очередном пленарном заседании предложение провести референдум по гражданству 12 мая 2024 года одновременно с первым туром президентских выборов поддержали 111 депутатов, голосовавших против не было, пять человек воздержались", - говорится в сообщении.

Законами Литвы двойное гражданство запрещено. Если гражданин балтийской республики принимает гражданство другого государства, он утрачивает гражданство Литвы. Вопрос обрел особую актуальность в связи с массовым выездом литовцев на заработки в страны Западной Европы. Люди живут там многие годы и хотели бы для полноценного существования принять и другое гражданство.

Референдум по вопросу двойного гражданства был проведен в 2019 году одновременно с состоявшимися тогда президентскими выборами. Однако зачтен он не был. Для плебисцита существует нижний порог явки выше 50% от списочного состава избирателей. Активность составила 48,04%.