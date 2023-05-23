ЕС запустил 11 новых военных проектов, в том числе в сфере ПВО и контрбатарейной борьбы

Совет Евросоюза также одобрил решение о включении Дании в PESCO

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Евросоюз запустил 11 новых военно-промышленных проектов в рамках своей программы Постоянного структурного сотрудничества (PESCO) в том числе разработок в сфере ПВО/ПРО, контрбатарейной борьбы, новых систем связи и коммуникаций, новых ракет "воздух - воздух" малого радиуса действия. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Совета ЕС. Кроме того, ЕС одобрил присоединение Дании к этой программе, направленной на разработку новых вооружений.

"Во вторник Совет ЕС одобрил решение о включении Дании в PESCO, она станет 26-й страной программы. Совет также объявил о запуске 5-й группы из 11 инновационных проектов в рамках этой программы", - говорится в заявлении. Список проектов связан с обучением, наземными, морскими, воздушными и кибернетическими системами, а также многонациональными службами тыловой поддержки", - говорится в заявлении.

Список новых проектов включает создание тренировочной академии для пилотов военно-транспортной авиации, создание новых сухопутных беспилотных систем, разработки новых сенсоров для контрбатарейной борьбы, систем борьбы с торпедами, систем защиты критической подводной инфраструктуры, новых систем ракет "воздух - воздух" малого радиуса действия, средних вертолетов нового поколения, интегрированных эшелонированных систем противовоздушной и противоракетной обороны, систем командования, контроля и разведки в арктических условиях, новых усиленных систем связи и информационных сетей, эвакуационно-медицинских служб бригадного уровня.

Как ожидается, в июле в Вильнюсе на саммите НАТО, большая часть которых одновременно является странами ЕС, будет принято решение о новом качественном увеличении военных расходов государств альянса. В частности, страны НАТО должны будут подписаться под обязательством, что 2% ВВП на оборону отныне станет не целевым, а нижним пороговым показателем для государств альянса.