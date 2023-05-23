23 мая, 09:53

ЕК одобрила предоставление Польше €1 млрд на поддержку сельхозпроизводителей

EPA/ WOJCIECH PACEWICZ
© EPA/ WOJCIECH PACEWICZ

Речь идет о помощи предприятиям, пострадавшим от беспошлинного ввоза в Евросоюз украинской продукции

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) одобрила предоставление Польше €1 млрд на поддержку сельскохозяйственных производителей, пострадавших в результате беспошлинного ввоза в ЕС украинской продукции.

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Об этом говорится в ее заявлении, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Еврокомиссия одобрила польскую схему примерно на €1 млрд (4,7 млрд злотых) для поддержки ликвидности сельскохозяйственных производителей в контексте войны России против Украины", - отмечается в нем. 

Теги:
УкраинаПольша
© Информационное агентство ТАСС
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