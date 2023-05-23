ЕК одобрила предоставление Польше €1 млрд на поддержку сельхозпроизводителей

Речь идет о помощи предприятиям, пострадавшим от беспошлинного ввоза в Евросоюз украинской продукции

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) одобрила предоставление Польше €1 млрд на поддержку сельскохозяйственных производителей, пострадавших в результате беспошлинного ввоза в ЕС украинской продукции.

Об этом говорится в ее заявлении, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Еврокомиссия одобрила польскую схему примерно на €1 млрд (4,7 млрд злотых) для поддержки ликвидности сельскохозяйственных производителей в контексте войны России против Украины", - отмечается в нем.