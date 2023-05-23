23 мая, 10:16
Военная операция на Украине

Премьер Венгрии заявил, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией

Виктор Орбан отметил, что НАТО не готова направлять в зону СВО свои войска, поэтому ситуация должна быть как можно скорее урегулирована мирным путем

БУДАПЕШТ, 23 мая. /ТАСС/. Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, НАТО не готова направлять туда свои войска, и поэтому ситуация должна быть как можно скорее урегулирована мирным путем. Об этом заявил во вторник премьер Венгрии Виктор Орбан в ходе публичной дискуссии на Катарском экономическом форуме в Дохе.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Если посмотреть на реалии, на цифры, на общую ситуацию, на тот факт, что НАТО не готова посылать войска [на Украину], то станет совершенно ясно, что украинцы не смогут одержать победу на поле боя", - сказал глава правительства, отвечая на вопрос, действительно ли он думает, что у Украины нет никаких шансов на успех.

Выступление Орбана в Дохе превратилось, по сути, в интервью ведущему форума и транслировалось на странице венгерского правительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Отвечая на вопросы по поводу конфликта на Украине, премьер напомнил, что Венгрия с самого начала выступала в поддержку мирного урегулирования и заявляла о необходимости немедленного прекращения огня. "Мы должны думать о том, как спасти жизни людей. Это моя позиция", - сказал Орбан. 

Теги:
УкраинаРоссияВенгрияОрбан, ВикторВоенная операция на Украине
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