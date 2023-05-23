В Турции провели новые испытания баллистической ракеты "Тайфун"

Глава департамента оборонной промышленности страны Исмаил Демир назвал испытания успешными

АНКАРА, 23 мая. /ТАСС/. Новые испытания первой национальной баллистической ракеты "Тайфун" проведены во вторник в Турции. Об этом сообщил глава департамента оборонной промышленности страны Исмаил Демир в Twitter.

"Мы провели успешный пуск ракеты "Тайфун", - написал Демир.

По данным телеканала ТRТ, пуск ракеты был произведен в 06:44 местного времени (совпадает с мск) из района аэропорта Ризе-Артвин на черноморском побережье. Во время пуска внутри и по периметру аэропорта были приняты усиленные меры безопасности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщал, что дальность полета ракеты, составляющей 561 км, планируется увеличить до 1000 км.

Первые испытания ракеты "Тайфун", разработанной компанией Roketsan, были проведены Турцией в октябре 2022 года также над Черным морем. В ближайшее время, как ожидается, она поступит на вооружение турецкой армии.