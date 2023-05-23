Парламент Литвы отменил запрет на военное производство в свободных экономических зонах

Литва намерена развивать и укреплять военную промышленность, поэтому запрет на оборонное производство в свободных экономических зонах утратил актуальность, отметила министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте

ВИЛЬНЮС, 23 мая. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы на фоне осложнения геополитической ситуации и роста угроз в сфере безопасности отменил действовавшие ограничения и разрешил военное производство в свободных экономических зонах (СЭЗ). Об этом сообщила во вторник пресс-служба законодательного собрания.

"На очередном пленарном заседании предложение разрешить военное производство в СЭЗ поддержали 113 депутатов, против был подан один голос, два парламентария воздержались", - говорится в сообщении.

Как отметила министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте, Литва намерена развивать и укреплять военную промышленность, поэтому запрет на оборонное производство в свободных экономических зонах утратил актуальность, его необходимо отменить.

Запрет на производство, хранение и продажу в таких зонах оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ был введен в 1995 году.

В настоящее время в Литве насчитывается семь СЭЗ. Они находятся в районе городов Каунас, Клайпеда, Шяуляй (второй, третий и четвертый по величине города страны), Кедайняй, Паневежис, Акмяне и Мариямполе.