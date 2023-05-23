Частный спутник США снимал Козинку за два дня до проникновения ДРГ в Белгородскую область

Согласно материалам компании Maxar, космический аппарат проводил съемку территорий 2, 17 и 20 мая, а также до этого - в марте и феврале

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Спутник частной американской компании Maxar снимал Грайворонский округ, в том числе село Козинка, Белгородской области за два дня до проникновения туда украинской диверсионно-разведывательной группы, следует из данных, приведенных во вторник на сайте компании.

Согласно материалам, космический аппарат снимал Козинку 20 мая. Также съемка проводилась 2 и 17 мая, до этого - в марте и феврале

Украинская диверсионно-разведывательная группа в понедельник зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. В первый день атаки ДРГ пострадали восемь человек, на второй губернатор сообщил о еще двоих раненых, которые находятся в населенных пунктах, куда зашла ДРГ. Пожилая женщина умерла во время эвакуационных мероприятий. Пункты временного размещения (ПВР) созданы в Старом Осколе, Яковлевском округе и Ивнянском районе региона. В связи с попыткой прорыва ДРГ в Белгородской области введен режим контртеррористической операции. Сейчас ведется работа по выдавливанию украинских диверсантов с российской территории и их уничтожению. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Минобороны, ФСБ и погранслужба доложили главе государства Владимиру Путину о попытке прорыва в Белгородскую область диверсантов.