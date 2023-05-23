Орбан заявил, что Венгрия не готова рассматривать вопрос о присоединении Швеции к НАТО

Он указал на "очень плохие" политические отношения двух стран и добавил, что их сначала нужно улучшить, чтобы не привносить конфликты в альянс

БУДАПЕШТ, 23 мая. /ТАСС/. Венгрия пока не готова рассматривать вопрос о присоединении Швеции к НАТО, поскольку сохраняет серьезные разногласия с этой страной, которые должны быть урегулированы до ее вступления в альянс. Об этом заявил во вторник, выступая на Катарском экономическом форуме в Дохе, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Политические отношения между Венгрией и Швецией сейчас очень плохие, и сначала мы должны их улучшить, чтобы не привносить конфликты в НАТО. Когда мы урегулируем разногласия между двумя странами, мы будет готовы поддержать [вступление Швеции в альянс]. Но в принципе мы выступаем в поддержку такого шага", - сказал Орбан, отвечая на вопросы ведущего форума. Его выступление транслировалось на странице венгерского правительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее фракция правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" заявляла, что парламент Венгрии ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО в ходе своей весенней сессии, то есть до саммита альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Однако дата голосования по этому вопросу пока не установлена.

Правительство страны, а также депутаты парламента выражали недовольство в связи с тем, что в последние годы шведские политики регулярно выдвигали против Венгрии необоснованные обвинения в отходе от демократии и требовали блокировки причитающихся ей средств Евросоюза.

27 марта парламент Венгрии подавляющим большинством голосов одобрил ратификацию соглашения о вступлении Финляндии в НАТО, но по инициативе фракции ФИДЕС отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Венгерское правительство ранее заявляло, что поддерживает прием Швеции в альянс, однако обеспокоенность депутатов необходимо устранить.

Финляндия и Швеция подали свои заявки 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине. Среди всех стран НАТО документы о вступлении Швеции не ратифицировала также Турция, которая требует от Стокгольма более решительных мер в отношении обосновавшихся в стране курдских экстремистов.