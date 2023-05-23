Зеленский объявил о создании Корпуса морской пехоты Украины

Украинский президент пообещал оснастить военнослужащих "современным вооружением и техникой"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во вторник о создании отдельного корпуса морской пехоты в составе вооруженных сил страны.

"Принято решение значительно увеличить потенциал украинской морской пехоты - создать Корпус морской пехоты", - сказал Зеленский, выступая перед украинскими морскими пехотинцами с речью, видеозапись которой была размещена в его Telegram-канале. Он пообещал оснастить военнослужащих "современным вооружением и техникой и создать новые бригады морской пехоты Украины".

Ранее во вторник Зеленский написал в своем Telegram-канале, что посетил зону боевых действий в Донбассе. Он выложил фото, на которых изображен с группой морпехов в затемненном помещении, но не уточнил, где именно они сделаны.

В настоящий момент морская пехота Украины состоит из двух бригад в составе войск береговой обороны Военно-морских сил Украины и входит в состав Объединенных сил быстрого реагирования. Как ранее сообщало украинское агентство Армия-информ, в 2014 году, после возвращения Крыма в состав РФ, в составе Вооруженных сил Украины решили остаться менее 200 из 650 морских пехотинцев, которые насчитывались в двух батальонах, дислоцированных на полуострове. Они были передислоцированы в Николаев и Одессу. В 2021 году, как сообщало агентство Армия-информ, в составе украинской морской пехоты насчитывалось около 7 тыс. военнослужащих, ее нынешняя численность не уточняется.

Украинский министр обороны Алексей Резников заявил в середине апреля на совместной пресс-конференции с испанской коллегой Маргаритой Роблес, что Киев будет вести с Мадридом переговоры о поставках вооружения и кораблей, а также рассчитывает перенять опыт в проведении операций по высадке морского десанта.