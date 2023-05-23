Пашинян и спецпредставитель генсека НАТО обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном

Стороны также затронули вопросы международных механизмов начала диалога между Баку и Степанакертом

ЕРЕВАН, 23 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и специальный представитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина во вторник обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Собеседники обсудили вопросы, касающиеся партнерства и сотрудничества Армении и НАТО. Была также обсуждена ситуация на армяно-азербайджанской границе, демаркация границы между Арменией и Азербайджаном и обеспечение безопасности и стабильности границы, ситуация вокруг Нагорного Карабаха, в частности гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в связи с незаконной блокадой Азербайджаном Лачинского коридора, а также международные механизмы начала диалога между Баку и Степанакертом", - отмечается в сообщении.