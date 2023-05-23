Орбан заявил, что очередной пакет санкций против России противоречит здравому смыслу

Он отметил, что "если вы делаете что-то десять раз, например, вводите пакеты санкций, но это не срабатывает, то неразумно делать это в 11-й раз" и надеяться на иной результат

БУДАПЕШТ, 23 мая. /ТАСС/. Принятие Евросоюзом 11-го пакета санкций против России будет противоречить здравому смыслу, поскольку предыдущие 10 пакетов не дали нужного эффекта и санкционная политика ЕС в целом провалилась. Такое мнение высказал во вторник, выступая на Катарском экономическом форуме в Дохе, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он подтвердил негативное отношение Венгрии к санкциям против России. "Если вы делаете что-то десять раз, например, вводите пакеты санкций, но это не срабатывает, то неразумно делать это в 11-й раз, делать это снова в надежде на иной результат. Это противоречит здравому смыслу. Санкционная политика Европейского союза в нашем понимании просто не работает", - сказал Орбан, отвечая на вопросы ведущего форума. Его выступление транслировалось на странице венгерского правительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Отвечая на обвинения со стороны некоторых стран в том, что Венгрия якобы проводит политику, выгодную России, премьер-министр заявил: "Мы руководствуемся только своими национальными интересами".

В понедельник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после совещания со своими коллегами из ЕС в Брюсселе заявил о несогласии с некоторыми положениями 11-го пакета санкций против России. Дискуссии в Евросоюзе по этому вопросу будут продолжены. Глава МИД Франции Катрин Колонна высказала предположение, что 11-й пакет может быть согласован до следующего заседания Совета министров иностранных дел стран ЕС, которое пройдет в июне. В то же время руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель признал, что 11-й пакет санкций вызывает возражения не только у Венгрии, но и у ряда других стран.