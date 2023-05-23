23 мая, 11:37,
обновлено 23 мая, 11:54

Столтенберг выступил за расширение военного производства странами НАТО

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Представители военной промышленности США и ЕС приглашены на встречу министров обороны НАТО в Брюсселе 15 июня для обсуждения милитаризации промышленности по обе стороны атлантического океана. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны ЕС.

"Я решил пригласить представителей промышленности по обе стороны Атлантического океана на встречу министров обороны НАТО для обсуждения расширения производства", - сказал Столтенберг. Он подчеркнул, что страны НАТО "должны расширить свое военное производство, чтобы одновременно поставлять оружие Украине и восполнять собственные запасы". 

Теги:
УкраинаСтолтенберг, Йенс
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