СБУ обвинила "в пособничестве" России сенатора РФ Дмитрия Ворону

По инициативе спецслужбы суд наложил арест на его имущество

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение бывшему соратнику Януковича, сенатору РФ от Запорожской области Дмитрию Вороне. Об этом сообщили во вторник в Telegram-канале СБУ.

"Следователи Службы безопасности собрали доказательную базу на еще одного приспешника Януковича, который сейчас помогает России. Речь идет о бывшем главе Государственной регистрационной службы Украины Дмитрии Вороне", - говорится в сообщении. В СБУ добавили, что ему предъявлены обвинения "по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины" (пособничество государству-агрессору - так на Украине называют РФ).

Отмечается, что по инициативе СБУ суд наложил арест на имущество Вороны "на десятки миллионов гривен". "Среди арестованного - квартиры в центре Киева и Миргороде, дом общей площадью более 300 кв. м под Киевом и 10 земельных участков в столичном регионе", - сообщили в СБУ.