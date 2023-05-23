Казахстан заявил о приверженности развитию дружественных отношений с Украиной

В украинских СМИ ранее появилась информация о том, что Астана отказалась утвердить кандидатуру бывшего главы администрации подконтрольной Киеву части ЛНР Сергея Гайдая в качестве нового посла Украины в Казахстане

АСТАНА, 23 мая. /ТАСС/. Власти Казахстана сохраняют приверженность развитию многоплановых дружественных отношений с украинской стороной. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе казахстанского внешнеполитического ведомства.

Таким образом министерство иностранных дел прокомментировало появившуюся в украинских СМИ информацию о том, что Астана отказалась утвердить кандидатуру бывшего главы администрации подконтрольной Киеву части Луганской Народной Республики Сергея Гайдая в качестве нового посла Украины в Казахстане.

"Согласно международной практике и Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года согласование назначения послов сторонами осуществляется в закрытом режиме, так как принимающая сторона может отказать в согласовании представленной кандидатуры без объяснения причин. Данное решение нельзя расценивать как недружественный акт", - пояснили в МИД.

Там также отметили, что с учетом конфиденциального характера указанной процедуры, ведомство не вправе комментировать информацию, которая была опубликована со ссылкой на неназванные источники. "В целом казахстанская сторона сохраняет приверженность развитию многоплановых дружественных казахстанско-украинских отношений", - добавили в пресс-службе.

15 марта президент Украины Владимир Зеленский уволил главу так называемой Луганской областной администрации Сергея Гайдая, которого, как ожидалось, могли назначить послом Украины в Казахстане.

В октябре 2022 года Зеленский снял с должности посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. В августе в социальных сетях было опубликовано видео, на котором Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. 23 августа в МИД Казахстана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Ермухамбета Конуспаева с Врублевским, послу был выражен протест в связи с его высказываниями о русских. В сентябре в МИД Казахстана сообщили, что Врублевский находится в отпуске. 5 октября официальный представитель внешнеполитического ведомства Казахстана Айбек Смадияров заявил, что от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане, его кандидатуру сейчас согласовывают.