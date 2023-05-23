Источник заявил, что визит спецпосланника правительства КНР Ли Хуэя в РФ ожидается 26 мая

МОСКВА, 23 мая. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй посетит Россию 26 мая. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник.

"Ожидается 26 мая", - сказал собеседник агентства.

анее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что спецпредставитель Китая посетит Россию, Германию, Польшу, Украину и Францию для участия в консультациях по урегулированию украинского кризиса.

16-17 мая Ли Хуэй посетил Киев. Он заявил, что для урегулирования украинского кризиса нет какого-либо универсального метода и КНР будет по-своему оказывать содействие решению данной проблемы. Эмиссар Китая провел отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, руководителем его офиса Андреем Ермаком и министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой.

Министерство иностранных дел Китая к годовщине специальной военной операции РФ на Украине опубликовало документ с предложениями по политическому урегулированию украинского кризиса. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, к соблюдению законных интересов всех стран в области безопасности, к урегулированию гуманитарного кризиса, к обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН.