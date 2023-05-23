Заседание Совета министров обороны ОДКБ пройдет в Минске 25 мая

Оно пройдет под председательством главы Минобороны Белоруссии Виктора Хренина

МОСКВА, 23 мая /ТАСС/. Заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет 25 мая в Минске под председательством главы Минобороны Белоруссии Виктора Хренина. Об этом сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"25 мая в Минске под председательством министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина состоится заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности. В заседании примут участие генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров", - указал он.

Как отметил Зайнетдинов, в ходе заседания планируется рассмотреть документы, касающиеся совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, военно-технического сотрудничества.