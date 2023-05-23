Генсек СНГ выразил надежду на то, что Молдавия останется в составе организации

По словам Сергея Лебедева, возможный выход страны из Содружества обернется против самой республики

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Содружество Независимых Государств надеется на сохранение членства Молдавии в объединении, а возможный выход из него обернется для республики крайне негативными последствиями. Об этом заявил во вторник журналистам генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Сейчас пока заявлено о выходе [Кишинева] из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Но Молдова предполагает пока остаться во многих соглашениях в рамках Содружества. Почему? Потому что выход из этих соглашений будет большим ударом и для экономики, и для гуманитарных связей. Мы очень надеемся, что трезво мыслящие политики, государственные деятели в Молдове все-таки сохранят членство Молдовы в Содружестве", - сказал он.

Лебедев подчеркнул, что это было бы "важно как для народа Молдовы, так и для других стран Содружества". "Я уже неоднократно говорил: Россия, другие страны СНГ располагают сильным экономическим, научно-промышленным потенциалом, и мы вполне обойдемся, переживем без Молдовы. Но для Молдовы это обернется, конечно, крайне негативными последствиями. Будем верить в победу разума", - отметил он.

По словам генерального секретаря СНГ, заявления о желании выйти из состава Содружества со стороны некоторых политиков звучат уже давно. Однако Лебедев выразил убеждение в том, что этот выход "обернется в первую очередь против самой Молдовы, против народа Молдовы", потому что связи Кишенева с другими странами СНГ "слишком тесны".

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая ни разу не участвовала в саммитах организации. В этом году риторика в адрес Содружества еще больше ужесточилась: глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации ряда соглашений, подписанных в рамках объединения, а председатель парламента, лидер правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу инициировал выход из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ.