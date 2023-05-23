Оппозиция Молдавии отметила противоречие призывов к выходу из СНГ интересам страны

В Блоке коммунистов и социалистов осудили соответствующие заявления первых лиц республики, предупредив о серьезных экономических последствиях в случае выхода из Содружества

КИШИНЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Парламентская оппозиция обеспокоена призывами первых лиц Молдавии к выходу из СНГ, считая, что они противоречат интересам страны. С таким заявлением выступили во вторник в парламенте представители оппозиционного Блока коммунистов и социалистов.

"Мы категорически осуждаем эти популистские заявления, которые не имеют ничего общего с повесткой и интересами граждан Молдавии. <…> Они носят демонстративный характер на потребу западных кураторов, однако это повлечет очень серьезные осложнения в экономике нашей страны", - сказал лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон.

По его словам, торговые связи со странами СНГ, несмотря на их ослабление в последние годы, сохраняют важность для реализации как экспортного потенциала страны, так и импорта товаров, которые трудно или невыгодно замещать поставками из других стран. Он обратил внимание, что в СНГ Молдавия поставляет 40% своей агропромышленной продукции, до 90% от общего экспорта яблок, около 60% плодоовощных консервов, около 25% соков и 40% вина. Додон отметил, что эта конечная продукция имеет повышенную добавленную стоимость, в отличие от молдавского экспорта сельхозпродукции в ЕС, куда поставляется главным образом сырье, которое перерабатывается и отправляется обратно в республику в виде конечного продукта.

Экс-президент также напомнил, что в начале 2000-х годов молдавское вино занимало до 80% рынка вина России, а сейчас - около 5%. "Потерять легко, вернуться трудно, а учитывая уровень конкуренции - невозможно", - считает он. Кроме того, присутствующие на брифинге депутаты обратили внимание, что в СНГ живут сотни тысяч граждан Молдавии, которые пользуются различными льготами и преференциями.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая ни разу не участвовала в саммитах организации. В этом году риторика в адрес Содружества еще больше ужесточилась: глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации соглашений, подписанных в рамках объединения, а председатель парламента, лидер правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу инициировал выход из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ.