Иран назначил посла в Саудовской Аравии

По данным Tasnim, новым диппредставителем республики в Эр-Рияде станет Алиреза Энаяти

ТАСС, 23 мая. Иран назначил своего посла в Саудовской Аравии в рамках выполнения договоренностей о восстановлении дипотношений между двумя государствами. Об этом во вторник сообщило агентство Tasnim.

По его данным, новым диппредставителем республики в Эр-Рияде станет Алиреза Энаяти. Первые сообщения о его назначении появились в понедельник. Подробностей о том, когда именно посол планирует отправиться в королевство и приступить к своим профессиональным обязанностям, пока не приводится. Кроме того, пока неизвестно, кто займет должность главы генконсульства Ирана в Джидде.

Телеканал Press TV проинформировал, что Энаяти ранее занимал пост диппредставителя исламской республики в Кувейте, а также помощника главы МИД и генерального директора по делам Персидского залива во внешнеполитическом ведомстве Ирана.

11 мая министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Саудовская Аравия назначила своего нового посла в Тегеране, и выразил уверенность, в том, что Иран также объявит имя своего диппредставителя в Эр-Рияде в ближайшем будущем.

10 марта Иран и Саудовская Аравия договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев. Представители двух стран несколько дней вели в Пекине переговоры, по итогам которых было подготовлено трехстороннее заявление. В нем отмечается, что страны привержены принципам суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга и планируют возобновить сотрудничество в сферах торговли, экономики, культуры, науки и техники.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы). В январе 2016 года после того, как посольство Саудовской Аравии в Тегеране и ее консульство в Мешхеде подверглись нападениям толп протестующих, возмущенных казнью в Эр-Рияде шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра, королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном.