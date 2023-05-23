23 мая, 12:59
Военная операция на Украине

В МИД Украины раскритиковали заявление премьера Венгрии о невозможности победы Киева

Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко призвал страны Запада "объединить усилия" для помощи Киеву

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко во вторник подверг критике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его заявление о невозможности победы Украины в конфликте с Россией.

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В Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) Николенко назвал мнение венгерского премьера ошибочным и призвал страны Запада "объединить усилия" для помощи Киеву.

Во вторник Орбан заявил, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, НАТО не готова направлять на Украину свои войска, поэтому ситуация должна быть как можно скорее урегулирована мирным путем. 

Теги:
УкраинаВенгрияОрбан, ВикторВоенная операция на Украине
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