Глава МИД Пакистана осудил Индию за проведение встречи G20 по туризму в Кашмире

Билавал Бхутто-Зардари заявил, что Нью-Дели злоупотребляет своим председательством в "двадцатке", чтобы продвигать колониальную повестку

ПАРИЖ, 23 мая. /ТАСС/. Индия "злоупотребляет" своим председательством в G20, когда проводит заседание рабочей группы "Большой двадцатки" по туризму в "оккупированном" Кашмире. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто-Зардари в интервью агентству Agence France-Presse.

"Индия злоупотребляет своим председательством в G20, чтобы продвигать колониальную повестку. Но, как я считаю, она ошибается, если полагает, что проведение встречи "Большой двадцатки" по туризму в оккупируемом Кашмире сможет заставить замолчать голос кашмирского народа", - сказал глава пакистанского МИД.

По словам Бхутто-Зардари, страны, которые постоянно выражают возмущение нарушением где-либо международного права, должны так же отреагировать на его несоблюдение в Кашмире. "Пока проблема этого региона не будет урегулирована, она действительно будет стоять на пути к миру во всей Южной Азии", - подчеркнул он.

Китай и Пакистан отказались направлять своих представителей на заседание рабочей группы G20, которое проходит 22-24 мая на подконтрольной Индии части Кашмира. Ранее МИД Пакистана осудил ее проведение, заявив, что эта встреча "направлена на увековечение индийской незаконной оккупации Джамму и Кашмира в нарушение резолюций СБ ООН и международного права".

Индия, которая в декабре 2022 года приняла на себя председательство в "Большой двадцатке", намерена провести в рамках мероприятий этого объединения более 200 встреч в 55 различных локациях, в том числе в Джамму и Кашмире, чтобы продемонстрировать культурное наследие страны.

Территория Кашмира остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны. Нью-Дели обвиняет соседний Пакистан в поддержке экстремистов, Исламабад отвергает эти обвинения.