Лебедев заявил, что РФ сейчас жизненно важно сохранить дружеские отношение со странами СНГ

По словам генсека Содружества, России сейчас очень непросто

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Сохранение дружеских, добрососедских отношений со странами Содружества Независимых Государств (СНГ) жизненно важно для России в нынешние непростые времена. Об этом во вторник заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на церемонии вручения госнаград.

Лебедев поблагодарил президента за вручение ему знака отличия "За безупречную службу".

Он подчеркнул, что России сейчас очень непросто. "Мы все вместе переживаем, болеем за нашу Родину. Искренне желаем ей скорейшей победы, - подчеркнул он. - Я убежден, что в этих условиях для России жизненно важно сохранять отношения дружбы, добрососедства и взаимовыручки со странами СНГ".

"Обещаю, что я буду делать все от меня зависящее для выполнения этой задачи", - заверил генсек.