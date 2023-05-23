В парламенте Швейцарии не поддержали создание рабочей группы по санкциям против России

Швейцария ранее поддержала введенные в связи с СВО санкции Евросоюза против РФ

ЖЕНЕВА, 23 мая. /ТАСС/. Швейцарские парламентарии не поддержали предложение о создании рабочей группы, которая следила бы за выполнением Швейцарией санкций против России и Белоруссии. Комиссия по юридическим вопросам Совета кантонов (малая палата парламента) отклонила во вторник девятью голосами против трех соответствующую инициативу, с которой ранее выступил Национальный совет (большая палата).

Как сообщила пресс-служба парламента, на заседании выступил министр экономики Ги Пармелен, проинформировавший депутатов об "усилиях, которые уже предпринимает Швейцария в том, что касается применения санкций". Кроме того, комиссия приняла к сведению тот факт, что Федеральный совет (правительство) недавно учредил 10 дополнительных ставок сотрудников в Государственном секретариате экономики SECO, который призван следить за санкционным режимом. Большинство членов комиссии констатировали "хорошее функционирование" сотрудничества по вопросу санкций как между структурами внутри страны, так и на международном уровне. В этой связи комиссия по юридическим вопросам "не видит резона в том, чтобы просить Федеральный совет принимать какие-либо организационные меры" по этому вопросу.

Вместе с тем члены комиссии, оставшиеся во время голосования во вторник в меньшинстве, считают, что создание рабочей группы дало бы возможность правительству "значительно подкрепить усилия Швейцарии в сфере применения санкций", отметила пресс-служба парламента.

Не входящая в ЕС Швейцария ранее поддержала, несмотря на свой нейтральный статус, санкции Евросоюза против России, введенные в связи с ее специальной военной операцией на Украине. По данным SECO, в стране заморожены российские активы на сумму 7,5 млрд франков (более $8,32 млрд) и 15 объектов недвижимости. В свою очередь швейцарское правительство сообщило 10 мая, что средства ЦБ РФ в Швейцарии составляют около 7,4 млрд франков (более $8,21 млрд).

Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.