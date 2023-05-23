Гендир МАГАТЭ поблагодарил главу МИД КНР за поддержку идеи зоны безопасности вокруг ЗАЭС

По словам Рафаэля Гросси, "богатые двусторонние отношения агентства с Пекином будут продолжать развиваться и улучшаться по мере продвижения китайской ядерной энергетической программы"

ВЕНА, 23 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси поблагодарил министра иностранных дел Китая Цинь Гана за поддержку своих усилий, направленных на создание зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Руководитель агентства написал об этом во вторник на своей странице в Twitter.

"Обширный обмен [мнениями] с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом в Пекине. Наши богатые двусторонние отношения с Китаем будут продолжать развиваться и улучшаться по мере продвижения его ядерной энергетической программы. Спасибо, Китай, за решительную поддержку моих усилий по защите <...> ЗАЭС", - отметил Гросси, находящийся с визитом в Пекине.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Москва неоднократно обращала внимание международного сообщества к обстрелам Запорожской АЭС с украинской стороны. В начале сентября 2022 года ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Затем на станции остались несколько сотрудников агентства в качестве наблюдателей. Позднее МАГАТЭ опубликовало доклад, призвав создать вокруг ЗАЭС зону безопасности для предотвращения аварийных ситуаций из-за боевых действий. Для обсуждения этого проекта Гросси проводит переговоры с представителями российской и украинской сторон.