Китай заявил, что твердо придерживается стратегии самообороны в вопросе ядерных вооружений

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган также указал на приверженность Пекина сохранению международной системы ядерного нераспространения

ПЕКИН, 23 мая. /ТАСС/. КНР твердо следует оборонительной стратегии и выступает за сохранение международной системы ядерного нераспространения. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган на встрече с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Пекине.

"Китай твердо придерживается ядерной стратегии самообороны и привержен сохранению международной системы ядерного нераспространения, основанной на Договоре о нераспространении ядерного оружия", - приводятся слова Цинь Гана в заявлении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства. Китай поддерживает использования ядерной энергии в мирных целях и выступает за международное сотрудничество в области ядерной безопасности, добавил министр.

Он также выразил надежду, что МАГАТЭ должным образом урегулирует вопросы, связанные с сотрудничеством в области атомных подводных лодок между США, Великобританией и Австралией, а также планами Японии сбросить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1".