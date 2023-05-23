Страны ЕС поставили на Украину в 2023 году 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1 300 ракет

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что 24 страны Евросоюза присоединились к инициативе о расширении производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Страны Евросоюза поставили на Украину в 2023 году 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1 300 ракет на общую сумму в €800 млн. Об этом заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по обороне.

"Последние данные показали, что страны ЕС предоставили 220 тыс. артиллерийских снарядов разных калибров и 1 300 ракет", - сказал он.

По его словам, за переданные Украине 220 тыс. снарядов частично должны заплатить сами страны ЕС, частично - Европейский фонд мира (также созданный на взносы членов Евросоюза). "При этом в общей сложности Европейский фонд мира получил запросы на компенсацию [поставок оружия на Украину] в размере €10 млрд", - добавил глава дипломатии ЕС.

Боррель также заявил, что ЕС ставит задачу передать Украине еще 1 млн боеприпасов в ближайшие 12 месяцев. "Цель - поставить около 1 млн за следующие 12 месяцев. Мы попросим страны-члены поставить боеприпасы из своих запасов, а не ждать производства", - отметил он. Политик сообщил, что 24 страны ЕС присоединились к инициативе о расширении производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм, на что выделено €1 млрд. Боррель уточнил, что Европейское оборонное агентство занимается этим вопросом.