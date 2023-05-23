Польша заявила, что еще не начала обучение украинских пилотов на F-16, но готова к этому

Польский министр национальной обороны Мариуш Блащак сказал, что предложил интегрировать обучение в общую миссию ЕС по подготовке украинских военнослужащих, которая проводится в Польше

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Польша пока не приступала к обучению украинских летчиков навыкам управления истребителями F-16, но готова к этому. Об этом заявил во вторник журналистам польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак по итогам встречи с партнерами по ЕС.

"Польская сторона готова обучать пилотов на самолетах F-16. Такое обучение еще не началось, но мы готовы его проводить", - сказал он. "Когда мы начнем такое обучение, мы передадим информацию о деталях", - добавил министр, не назвав конкретных сроков.

По словам Блащака, он предложил в Брюсселе интегрировать обучение в общую миссию ЕС по подготовке украинских военнослужащих, которая проводится в Польше.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель после прибытия во вторник на встречу министров обороны стран - членов ЕС заявил, что подготовка украинских летчиков на F-16 уже началась в нескольких странах, в частности в Польше.