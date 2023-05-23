Белоруссия считает, что Литва раздувает инциденты на границе из-за введенного безвиза

В Минске заявили, что периодически обвиняя белорусскую сторону в нарушении границы, "литовцы пиарятся"

МИНСК, 23 мая. /ТАСС/. Литва раздувает мелкие инциденты на белорусской границе из-за недовольства Вильнюсом введенным Минском безвизовым режимом. Об этом во вторник заявил председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лаппо.

"Мы по указу президента [Белоруссии Александра Лукашенко] ввели безвиз. Их очень бесит, почему граждане [Литвы] спокойно могут ездить к нам", - приводит его слова агентство БелТА.

По словам Лаппо, периодически обвиняя белорусскую сторону в нарушении границы, "литовцы пиарятся". Председатель ГПК напомнил об имевшем место в апреле непреднамеренном заходе белорусского пограничника на литовскую территорию. "Случайно наш военнослужащий, мы не отрицаем, зашел на полтора метра. Оно бывало, есть и будет. И в Советском Союзе. И их пограничники тоже иногда заходят. Но мы на этом внимание не акцентируем. Разбираемся на местном уровне. Для этого есть уполномоченные в пограничных отрядах", - отметил Лаппо.

Руководитель Госпогранкомитета указал на намеренное затягивание литовской стороной пропуска людей и транспорта на пограничных пунктах пропуска. "Едут и белорусы, и литовцы, и граждане других стран. Им что нужно? Быстро пересечь границу и поехать по своим делам. А возьмите дальнобойщиков. Это их хлеб, их работа. Они сутками, неделями ждут в машинах", - сказал Лаппо, добавив, что с белорусской стороны границы таких проблем не наблюдается.

Безвизовый режим был введен Минском для жителей Литвы и Латвии на период с 15 апреля по 15 мая 2022 года. Затем было принято решение продлить до конца года такой порядок для жителей этих стран и Польши. В конце декабря 2022 года президент Белоруссии поддержал предложение правительства о продлении упрощенного визового режима для жителей трех стран ЕС на 2023 год. В Минске рассчитывают, что этот шаг позволит гражданам соседних государств составить объективное представление о современной Белоруссии, ее политике и экономике, ближе познакомиться с культурой народа. По состоянию на 22 мая в безвизовом порядке в Белоруссию въехало 169 345 жителей соседних стран ЕС: 112 075 граждан Литвы, 32 719 граждан и 9 655 неграждан Латвии, а также 14 896 граждан Польши.