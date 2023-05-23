Спецсоветник президента ЮАР находится в РФ в рамках подготовки мирной миссии стран Африки

Официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья сообщил, что дата поездки мирной миссии пока не определена

ПРЕТОРИЯ, 23 мая. /ТАСС/. Специальный советник на добровольной основе президента ЮАР Бежани Чауке находится в Москве в рамках подготовки мирной инициативы шести стран Африки по поиску путей для урегулирования украинского кризиса. Это подтвердил во вторник ТАСС официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

"Да, он в Москве", - подчеркнул он. Магвенья заявил, что близкий соратник действующего президента ЮАР Чауке является одним из официальных лиц, которые будут заниматься подготовкой поездки мирной миссии африканских стран в Москву и Киев. Дата поездки пока не определена.

Чауке занимал до конца минувшего года пост политического советника главы ЮАР Сирила Рамапосы.

В свою очередь местное издание Daily Maverick передало во вторник, что высокопоставленная делегация ЮАР направилась в Россию и на Украину в рамках подготовки мирной инициативы шести стран Африки. По ее данным, Чауке входит в ее состав.

16 мая президент ЮАР объявил, что власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта. Рамапоса выступал от группы из шести африканских стран: Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Сейчас ведутся консультации о графике поездки. Ожидается, что мирная миссия посетит Москву и Киев еще до начала саммита РФ - Африка, который состоится во второй половине июля в Санкт-Петербурге.