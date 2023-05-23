Украинские пилоты могут начать тренироваться на F-16 в июле

По словам и.о. министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, программа обучения потребует не менее шести месяцев, а решение о передаче Киеву истребителей Дания сможет принять только осенью

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 может начаться в июле. Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, прибывший в Брюссель на переговоры с коллегами из ЕС.

"Я надеюсь, что в ближайшие недели пройдет дискуссия о формировании коалиции [по обучению украинских пилотов], надеюсь, что Дания будет ведущей в этой дискуссии, - сказал он. - Я ожидаю, что к концу июня все официально будет готово, поэтому, надеюсь, мы сможем начать после этого".

Лунд Поульсен ожидает, что к подготовке украинских летчиков для истребителей F-16, помимо его страны, Бельгии, Великобритании и Нидерландов, подключатся еще другие страны. По словам политика, программа обучения потребует не менее шести месяцев, а решение о передаче Украине истребителей F-16 Дания сможет принять только осенью.

21 мая президент США Джо Байден на пресс-конференции на полях саммита "семерки" в Хиросиме сообщил, что его страна совместно с союзниками начнет подготовку украинских летчиков, в том числе на самолетах F-16.

Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут F-16 Киеву. Он напомнил, что, по мнению администрации США, эти истребители не входят в список приоритетных поставок для подготовки Западом Киева к контрнаступлению.