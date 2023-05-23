МИД ФРГ вызвал посла Турции из-за критики Анкарой судебной системы Германии

МИД Турции ранее вызвал посла ФРГ в Анкаре Юргена Шульца в связи с "задержанием" во Франкфурте-на-Майне турецких журналистов

БЕРЛИН, 23 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Турции в связи с критикой со стороны турецкого правительства судебной системы ФРГ. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении МИД ФРГ в Twitter.

"Когда сегодня был вызван посол Турции, ему сообщили, что правительство ФРГ решительно отвергает обвинения, выдвинутые турецким правительством в отношении свободы слова и прессы, а также судебной системы в Германии", - отметили во внешнеполитическом ведомстве Германии.

17 мая МИД Турции вызвал посла ФРГ в Анкаре Юргена Шульца в связи с "задержанием" во Франкфурте-на-Майне турецких журналистов. По данным DPA, задержаний не производилось, но были проведены обыски в квартирах подозреваемых. Были изъяты технические средства и "другие улики". Германская сторона утверждает, что подозреваемые распространили в конце 2022 года информацию о месте проживания ряда критиков президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В свою очередь МИД Турции расценил действия властей ФРГ "преднамеренными и совершенными без предварительного приглашения журналистов на дачу показаний". Анкара назвала Германию страной, выступающей "за свободу печати, проявлением двойных стандартов".